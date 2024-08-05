Bodrum Belediyesi Turizm Zabıtası Denetimlerine Devam Ediyor

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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Turizm Zabıtası; fiyat tarifesi, genel temizlik, hanutçuluk ve fahiş fiyat konusunda denetimlerini sürdürüyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatıyla haziran ayında göreve başlayan Turizm Zabıtası, turist yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde devriyelerini sürdürüyor. Ekipler, işletmelere yönelik denetimlerde fiyat tarifesi, genel temizlik, hanutçuluk ve fahiş fiyat konularına odaklanırken, olumsuzluk tespit ettikleri işletmelere ilk olarak uyarılarda bulunuyor. Uyarıları dikkate almayanlara ise ilgili kanun maddesince cezai işlem uygulanıyor.

Turizm Zabıtası sezon boyunca denetimlerine devam edecek.