Bodrum'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

(MUĞLA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan resmi törenlerin ardından akşam saatlerinde düzenlenen fener alayları ve gençlik konserleri ile kutlandı. Sertab Erener ve Emirhan & Görkem Band'in sahne aldığı etkinliklerle Bodrumlular, bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan resmi kutlama programı, sabah saat 09.30'da Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen törenin ardından saat 10.00'da Bitez Pazar Yeri'nden Bodrum Spor Salonu'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Resmi program, Bodrum Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama programı ile devam etti.

BODRUM BELEDİYESİNDEN GENÇLİK KONSERLERİ

Bayram coşkusu, Bodrum Belediyesi tarafından ilçe merkezinde ve Turgutreis'te düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Konserleri" ile devam etti. Bodrum merkezde Milta Bodrum Marina'dan, Turgutreis'te ise Akçaalan Çok Amaçlı Salon'dan başlayan fener alaylarına vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle eşlik etti. Kortejlerin toplanma alanlarına ulaşmasının ardından Belediye Meydanı'nda Sertab Erener, Turgutreis Atatürk Meydanı'nda ise Emirhan & Görkem Band sahne alarak, katılımcılara unutulmaz bir bayram akşamı yaşattı.

"ÖZGÜRLÜK ATEŞİ BODRUM'DA YANMAYA DEVAM EDİYOR"

Belediye Meydanı'ndaki konser programında alanı dolduranlara seslenen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci,şunları söyledi:

"Bugün burada yalnızca bir bayramı kutlamak için değil, Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalacağını simgeleyen kurtuluş ve bağımsızlık meşalesini hep beraber taşımak için bir aradayız. 19 Mayıs 1919; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak milli mücadeleyi başlattığı, makus talihine yenik düşmeyecek bir milletin yeniden dirilişini filizlendirdiği günün adıdır. İşte o gün yakılan özgürlük ateşi, biraz önce sizlerin sayesinde Bodrum'da aynı kararlılıkla, aynı azimle yanmaya devam etti. Hepinizle gurur duyuyorum. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir. Bizler de yarının aydınlık gençleri, Cumhuriyetin bekçileri, yılmaz savunucuları ve emanetçileri olarak, Ata'mızın izinden durmadan, yorulmadan Cumhuriyet değerleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için çalışmaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

Gün boyu süren, Bodrum halkının ve misafirlerin yoğun katılım gösterdiği 19 Mayıs etkinlikleri konser programlarının ardından sona erdi.