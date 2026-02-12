Bodrum\'da 2 Köpek Tüfekle Vuruldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 köpeğin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Güvercinlik Mahallesi'nde 2 köpeğin yolda kanlar içerisinde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede köpeklerin tüfekle vurularak belirlendi.
Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye jandarma ekipleri olayla ilgili 1 şüpheliyi av tüfeğiyle yakaladı.
Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı öğrenildi.
