Bodrum\'da 33 Kaçak Göçmen Yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu 33 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart saat 03.00 sıralarında Ortakent mevkisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, kara üzerinde tespit edilen 14'ü çocuk, 33 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.