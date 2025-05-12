Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibinden 45 ton atık toplandı.
Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda Gündoğan Mahallesi Küçükbük Koyu'nda deniz dibi temizliği yapıldı.
Çalışma kapsamında denizde seyir, can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek şekilde yasa dışı tonozlama düzenekleri, kamyon lastikleri, plastik ve demir variller, korozyona uğramış atık malzemeler temizlendi.
Deniz dibinden toplanan 45 ton atık vinç yardımıyla kamyonlara yüklendi.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da 45 Ton Deniz Atığı Toplandı - Son Dakika
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