Bodrum'da 6 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum’da yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya çalışan 6 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 6 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 Ağustos saat 03.30'da Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 6 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA
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