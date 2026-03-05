Bodrum'da Ağaç Budama Eğitimi Düzenlendi

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle, Bitez Mahallesi'nde bulunan Mandalin Uygulama Bahçesi'nde ağaç budama eğitimi düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarım ve Hayvancılık Araştırma Destekleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ortaklığında Bitez Mahallesi Mandalin Uygulama Bahçesi'nde 66 üreticiye ağaç budama ile ilgili uygulamalı ve teknik eğitim verildi.

Eğitime, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Araştırma Destekleme ve Eğitim Şube Müdürü Murat Avcı ile teknik ekibi, Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Sinem Uyar Kuyumcu ile teknik ekibi, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Ziraat mühendisi ve teknik personel tarafından katılımcılara uygulamalı olarak ağaç budama eğitimi verilirken; Akdeniz meyve sineği biyolojik tuzakları ile ilgili de bilgilendirmeler yapıldı.

Hedef, kırsal kalkınmayı güçlendirmek

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Araştırma Destekleme ve Eğitim Şube Müdürü Murat Avcı, şunları söyledi:

"Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığı desteklemek, kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla çeşitli projeler yapıyoruz. Tesis kurulumundan eğitimler ve ayni desteklemelere kadar tarımsal destek sağlıyoruz. Bize bu fırsatı veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a ve Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Tamer Mandalinci'ye çok teşekkür ederiz."

Sürdürülebilir tarım için çalışmalar devam ediyor

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, eğitimlere ilişkin şöyle konuştu:

"Mandalin ağaçlarımızda gençleştirmeye odaklı, verim artışına dayalı budama çeşitlerimizi gösteriyoruz. Ziraat mühendisi ve teknik personelimizle üreticilerimize eğitimler veriyoruz. Bodrum Belediyesi olarak son yıllarda Bodrum Mandalini'nin pazar payının artışına yönelik çalışmalarımız vardı. Bununla birlikte ağaçlarımızın, bahçelerimizin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacağız. Bodrum Mandalini'nin sürdürülebilir coğrafi işaretli bir meyve olduğunu, Bodrum'un yerel, kültürel dokusuna uygun bir bitki olduğunu herkese duyurmak istiyoruz."

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Sinem Uyar Kuyumcu, "Bugün burada doğru tarım uygulamalarıyla ilgili yapmayı planladığımız bir dizi eğitim serisinin ilkini gerçekleştirdik. Üretici ve çiftçilerimizden gelen talepler ile yaptığımız saha tespitleri doğrultusunda eğitimlerimiz devam edecek" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden Ziraat Mühendisi Turgut Karagöz ise "Burada narenciyede budamanın yansıra vatandaşlarımızın yaşamış olduğu hastalık, zararlı ve sulama gibi problemler ile bitkinin genel yetiştiriciliği konusunda detaylı bilgilendirme yaptık. Bunların doğal çözümleri noktasında da çiftçimize birtakım bilgiler aktardık" ifadelerini kullandı.

Eğitimler, ilerleyen günlerde planlamalar doğrultusunda devam edecek.