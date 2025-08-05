Bodrum'da Akraba Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Bodrum'da Akraba Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bodrum\'da Akraba Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı
05.08.2025 19:49
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Borç yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan Erman Karakuş hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, akrabalar arasında borç- alacak nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan Erman Karakuş (22) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Karakuş (55), akrabaları olan Güven Karakuş (30) ve onun kardeşi Erman Karakuş ile borç- alacak nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Karakuş bıçakla Erman Karakuş'u göğsünden, Güven Karakuş'u ise sırtından bıçakladı. Kendisi de başından sopayla yaralanan Kenan Karakuş, olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Erman Karakuş, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Güven Karakuş'un tedavisi ise sürüyor.

Jandarma ekipleri kaçan şüpheli Kenan Karakuş'u başından yaralı halde yakalandı. Kenan Karakuş'u tedavisi için hastaneye götürüldü. Karakuş'un tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Bodrum, Güncel, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Akraba Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Akraba Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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