Bodrum'da Antik Halikarnassos Surları'nda Turizm Haftası Hazırlığı

07.04.2026 15:46  Güncelleme: 16:49
Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri öncesinde antik Halikarnassos Surları'nda kapsamlı bir bahar temizliği yapıyor. Çalışmalar, çeşitli yetkililerin katılımıyla yürütülmekte ve surların çevresindeki yürüyüş yollarında da temizlik yapılmaktadır.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Turizm Haftası etkinlikleri öncesinde antik Halikarnassos Surları'nda kapsamlı bir bahar temizliği gerçekleştiriyor.

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi iş birliğinde 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikler öncesinde, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hande Savaş, Bodrum İlçe Turizm Danışma Bürosu Müdürü Özcan Canbaz, Akademia Vakfı Başkanı Özay Kartal ve Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Benian Bilgi'nin katılımıyla yapılan incelemeler sonrasında antik Halikarnassos Surları'nda kapsamlı bir temizlik çalışması başlatıldı.

2020 yılında Bodrum Belediyesi ile Akademia Vakfı iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin gözetiminde başlayan kurtarma kazıları sonrasında turizme kazandırılan 1. kısım antik Halikarnassos surlarında her yıl olduğu gibi bu yıl da kapsamlı bir temizlik çalışması yürütülüyor.

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek etkinlikler öncesinde gerçekleştirilen çalışmalarda yürüyüş yollarında, surlar üzerinde ve yürüyüş yolları çevresinde ot biçimi ile ağaç ve çalılarda budama işlemleri yapılıyor.

Surların Bardakçı kısmında başlayan çalışmaların, Myndos Kapısı'nda sona ermesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Milan Skriniar bir döndü pir döndü Milan Skriniar bir döndü pir döndü
Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı
Mauro Icardi Galatasaray’ı silip attı Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

17:16
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
15:56
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
