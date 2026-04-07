Bodrum'da Antik Halikarnassos Surları'nda Turizm Haftası Hazırlığı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Turizm Haftası etkinlikleri öncesinde antik Halikarnassos Surları'nda kapsamlı bir bahar temizliği gerçekleştiriyor.

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi iş birliğinde 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikler öncesinde, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hande Savaş, Bodrum İlçe Turizm Danışma Bürosu Müdürü Özcan Canbaz, Akademia Vakfı Başkanı Özay Kartal ve Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Benian Bilgi'nin katılımıyla yapılan incelemeler sonrasında antik Halikarnassos Surları'nda kapsamlı bir temizlik çalışması başlatıldı.

2020 yılında Bodrum Belediyesi ile Akademia Vakfı iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin gözetiminde başlayan kurtarma kazıları sonrasında turizme kazandırılan 1. kısım antik Halikarnassos surlarında her yıl olduğu gibi bu yıl da kapsamlı bir temizlik çalışması yürütülüyor.

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek etkinlikler öncesinde gerçekleştirilen çalışmalarda yürüyüş yollarında, surlar üzerinde ve yürüyüş yolları çevresinde ot biçimi ile ağaç ve çalılarda budama işlemleri yapılıyor.

Surların Bardakçı kısmında başlayan çalışmaların, Myndos Kapısı'nda sona ermesi planlanıyor.