Bodrum\'da Bayramda Güneş Keyfi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı'nın son gününde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahillerde vakit geçirdi. Hava sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü ilçede, bazı vatandaşlar denize girerek tatilin keyfini çıkardı.

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da güneşli ve sıcak hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 17,7 derece ölçüldüğü ilçede tatilciler, sabahın erken saatlerinden itibaren sahillere yöneldi. Özellikle Gümbet ve Kumbahçe plajlarına gelen tatilciler mart ayı sonu olmasına rağmen denize girerek keyifli vakit geçirdi. Bazı turistler ise kumsalda güneşlenmeyi ve kitap okumayı tercih etti. Kent merkezi ve yarımadanın tarihi noktalarında da yoğunluk gözlenirken, yerli ve yabancı turistler yürüyüş yaparak güneşli havanın keyfini çıkardı.