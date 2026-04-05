Bodrum'da Bot Faciası: 16 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Bodrum'da Bot Faciası: 16 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Bodrum\'da Bot Faciası: 16 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
05.04.2026 11:57
Bodrum'da batan lastik bot sonrası 19 kişi öldü, 20 kişi kurtarıldı. 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu 19 kişinin öldüğü, 20 kişinin kurtarıldığı olayla ilgili kaçak geçişe aracılık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 16 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzensiz göçmenlerin kaldığı ikameti kiralayan Afgan uyruklu J.H.H. ile göçmenleri taşıyan Ç.D. ve H.Ö'nün de aralarında bulunduğu gözaltındaki 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesi'ne getirildi.

Olay

Yalıkavak mevkisi açıklarında 1 Nisan'da Afgan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun olumsuz hava koşulları nedeniyle batması sonucu 20 kişi kurtarılmış, 19 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Belirlenen adreslere 2 Nisan'da düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenlerin kaldığı ikameti kiralayan Afgan uyruklu J.H.H. ile göçmenleri taşıyan Ç.D. ve H.Ö. ile göçmenlerin bota bindiği yerde bulunduğu belirlenen A.A, H.B, Y.E. ve Ö.B. gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında 9 şüpheli daha yakalanmıştı.

Düzensiz göçmenlerin çeşitli araçlarla Denizli, Uşak, İzmir, Balıkesir, Amasya ve Kırıkkale'den aralıklarla Bodrum'a geldikleri tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da Bot Faciası: 16 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Bodrum'da Bot Faciası: 16 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
