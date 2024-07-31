Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Devam Ediyor

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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen deniz dibi temizliği, bugün Güvercinlik sahilinde devam etti.

Denizlerin ve doğal alanların korunması amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliğinin on ikinci etabı bugün Güvercinlik sahilinde gerçekleşti. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe ilgili birim müdürleri ve personeli ile Güvercinlik Mahalle Muhtarı Günay Şafak katıldı.

Denizleri ve koyları atıklardan arındırmak, doğal yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla düzenlenen temizlik etkinliğinde gönüllü dalış ekibi tarafından denizden 83 kilogram atık çıkarıldı. Güvercinlik Belediye Kafe önünde sergilenen atıklar, geri dönüşümü yapılmak üzere 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Deniz dibi temizliği etkinliğinin son etabı, 7 Ağustos Çarşamba günü Yalıçiftlik sahilinde devam edecek.