Bodrum'da 'Denize En Çok Mavi Yakışır' Temizliği Başladı

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği, bu yıl Kumbahçe sahilinden başladı.

Bodrum koylarında her yıl geleneksel olarak düzenlenen deniz dibi temizliğinin bu yılki ilk durağı Kumbahçe sahili oldu. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası sahilinde deniz dibi temizliği yapıldı. Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı temizlikte denizden çıkarılan atıklar, Kumbahçe Meydanı'nda sergilendi.

Toplam 33 kg atık çıkarıldı

Temizlik konusunda farkındalık yaratması amacıyla, her hafta farklı bir mahallede düzenlenecek deniz dibi temizliğinin ilkine, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu ile Meclis Üyesi Candan Topdemir katıldı. Kumbahçe Mahalle Muhtarı Zehra Bilgin, ilgili birim müdürleri, belediye personeli ve vatandaşların da eşlik ettiği etkinlikte denizden toplam 33 kg atık çıkarıldı.

"Çevremizi temiz tutmak açısından bu projeye önem veriyoruz"

Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, "Bu etkinliği her sene bütün mahallelerimizde gerçekleştiriyoruz. Bu sene ilk temizliği Kumbahçe Mahallemizde yaptık. Deniz dibi temizliğinde çok fazla atıkla karşılaşmadık ve bundan memnuniyet duyduk. Duyarlılığı artırmak, çevremizi temiz tutmak açısından bu projeye önem veriyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Temizliğin bir sonraki durağı, 21 Mayıs Çarşamba günü Gümbet Mahallesi'nde olacak.