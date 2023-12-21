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Bodrum'da devre tatil dolandırıcılığı - Son Dakika
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Bodrum'da devre tatil dolandırıcılığı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, devre tatili satın aldıkları şirket tarafından dolandırıldıklarını iddia eden kişiler, bir araya geldi. 550 kişi olduklarını belirterek mağdurlar adına konuşan Nagihan Akargeçer, şirket yetkililerinin sözleşmeyle ortaya koydukları vaatleri yerine getirmeden ortadan kaybolduğunu söyledi. Mağdurlar, avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Bodrum\'da devre tatil dolandırıcılığı
21.12.2023 - 17:50,
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, devre tatili satın aldıkları şirket tarafından dolandırıldıklarını iddia eden kişiler, bir araya geldi. 550 kişi olduklarını belirterek mağdurlar adına konuşan Nagihan Akargeçer, "Uzun zaman önce şirkete başvurarak 49 yıllığına devre tatil kiraladık ve sözleşme düzenlendi. Ancak şirket yetkilileri sözleşmeyle ortaya koydukları vaatleri yerine getirmeden ortadan kayboldu" dedi.

Türkiye'de farklı illerde yaşayan yaklaşık 550 kişi, iddiaya göre, 2013'te Bodrum'un Kadıkalesi mevkisindeki bir projeden 49 yıllığına devre tatil satın aldı. Bazı kişiler, bu sürede birkaç kez tatil yapabildiğini belirtirken, bazıları ise hiç tatil yapamadığını ileri sürdü. 2017'de ise tatil yapmak için şirketi arayanlar, yetkililere ulaşamadı. Bodrum ilçesine gelenler, devre tatil kiraladıkları şirketin satıldığını öğrendi. Şirket yetkililerine ulaşamayan tatilciler, avukatları aracılığıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 6 yıldır şirket yetkililerine ulaşamadıklarını ve Türkiye genelinde 550 mağdurun bulunduğunu belirten kişiler bir araya gelip, basın açıklaması yaptı.

'MAĞDURİYETİMİZ ARTIYOR'

Bodrum ilçesindeki mağdurlar adına konuşan Nagihan Akargeçer, ellerinde sözleşme ve tatil hakkı için ödeme yaptıkları dekontların da bulunduğu belirterek, "Açıklamamızın ardından Cumhuriyet savcılarımızın harekete geçerek 550 masum vatandaşımızı mağdur eden şirket ve olaya neden olanlar hakkında gereğini yapacaklarına yürekten inanıyoruz. Uzun zaman önce kademeli olarak söz konusu şirkete başvurup, 49 yıllığına devre tatil kiraladık. 1 hafta ya da 2 hafta olacak şekilde sözleşme imzalandı ancak şirket sözleşmeyle ortaya koydukları vaatleri yerine getirmeden ortadan kayboldu. İlgili adrese gittiğimizde de kapıları yüzümüze kapalı bulduk. Konuyla ilgili olarak yaptığımız geniş çaplı araştırma sonucunda aynı şirketin muhtemeldir ki başka isimler altında hem Bodrum çevresinde hem de yurt dışında farklı alanlarda işlerine devam ettiklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Bir yıla yakın zamandan bu yana, konu ilgili makamlara iletilmişse de henüz sonuçlandırılamamıştır. Gün geçtikçe mağduriyetimiz katlanarak artmaktadır" ifadelerini kullandı.

'SADECE 3 KEZ TATİL YAPABİLDİK'

49 yıllığına devre tatil satın alıp 3 kez tatil yapabildiğini söyleyen mağdurlardan Seher Setan ise "Ödemeyi önce taksitlendirme şeklinde yapıyorduk. Düzenli ödüyorduk, sonra telefon edip, kalan paramızı peşin ödememiz durumunda ciddi bir indirim yapacaklarını söylediler. Biz de bankadan kredi çekip peşin ödeme yaptık. 49 yıl hakkımız vardı sadece 3 yıl kullandık. Ertesi sene telefonlarımıza çıkmadılar. Yetkiliye Ankara'da ulaştım, düzeleceğini söyledi ancak daha sonra kimseyi bulamadık" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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