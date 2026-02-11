Bodrum\'da Eğitime 1 Gün Ara

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağmur ve fırtına nedeniyle yarın eğitim- öğretime 1 günlük ara verildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum- Kaş arasında denizlerde fırtına ve şiddetli yağış uyarısı yaptı. Bu kapsamda Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler ve yapılan son uyarılar çerçevesinde, 12.02.2026 Perşembe günü ilçemizde yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları beklenmektedir. Bu kapsamda; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, ilçemiz genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarımızda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.