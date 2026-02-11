Bodrum'da Eğitime 1 Gün Ara - Son Dakika
Bodrum'da Eğitime 1 Gün Ara

Bodrum\'da Eğitime 1 Gün Ara
11.02.2026 23:19
Bodrum'da yağmur ve fırtına nedeniyle eğitime 12 Şubat'ta bir günlük ara verildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağmur ve fırtına nedeniyle yarın eğitim- öğretime 1 günlük ara verildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum- Kaş arasında denizlerde fırtına ve şiddetli yağış uyarısı yaptı. Bu kapsamda Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler ve yapılan son uyarılar çerçevesinde, 12.02.2026 Perşembe günü ilçemizde yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları beklenmektedir. Bu kapsamda; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, ilçemiz genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarımızda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
