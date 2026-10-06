Bodrum\'da ekimde deniz suyu 24 derece olunca turistler denize girdi

Bodrum'da ekimde deniz suyu 24 derece olunca turistler denize girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum'da hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı 24 derece ölçüldü. Ekim ayına rağmen Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde bazı yerli ve yabancı turistler denize girdi; yarımadada kısmen yoğunluk oluştu.
MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da güneş yüzünü gösterirken, yabancı turistler ekim ayında denize girerek güzel havanın keyfini çıkardı.
Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da hareketlilik devam ediyor. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler tatillerini sürdürüyor. Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde bazı turistler denize girerek serinlerken, bazıları kumsalda güneşlenip kitap okumayı tercih etti. Yarımada genelindeki farklı sahillerde de ekim ayında olunmasına rağmen kısmen yoğunluk yaşanıyor.
Kaynak: DHA
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