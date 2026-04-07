Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

07.04.2026 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde eski eşi Hüsne Topal'ı tabancayla vurarak öldüren Hacı Ömer Alçı, mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayda Alçı'nın pişmanlık duymadığı belirtilirken, avukatının karara itiraz edeceği açıklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski eşi Hüsne Topal'ı tabancayla vurarak öldüren Hacı Ömer Alçı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Alçı'nın cezasına indirim uygulamadı. Olay, geçen yıl 24 Temmuz'da Geriş Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Ömer Alçı, eski eşi Hüsne Topal'ın evine giderek tartışma çıkardı ve onu darbetti. Ardından tabancasını çıkararak Topal ve müdahale eden Sedat Tüter'e ateş etti. Topal olay yerinde hayatını kaybederken, Tüter yaralandı. Alçı kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı. Oğlu Bedirhan Alçı da suç delillerini saklamaktan gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Hacı Ömer Alçı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Alçı, ifadesinde Topal'dan alacağı olduğunu ve tartışmanın bu nedenle çıktığını iddia etti. Mahkeme duruşmasında Alçı, öldürme kastı olmadığını ve pişman olduğunu belirtti. Ancak mahkeme heyeti, kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti ve indirim yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Aile avukatı Perihan Ceviz, kararın istinaf edileceğini açıkladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Bodrum, Muğla, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 23:25:56. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.