Bodrum'da Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski eşi Hüsne Topal'ı tabancayla vurarak öldüren Hacı Ömer Alçı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Alçı'nın cezasına indirim uygulamadı. Olay, geçen yıl 24 Temmuz'da Geriş Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Ömer Alçı, eski eşi Hüsne Topal'ın evine giderek tartışma çıkardı ve onu darbetti. Ardından tabancasını çıkararak Topal ve müdahale eden Sedat Tüter'e ateş etti. Topal olay yerinde hayatını kaybederken, Tüter yaralandı. Alçı kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı. Oğlu Bedirhan Alçı da suç delillerini saklamaktan gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Hacı Ömer Alçı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Alçı, ifadesinde Topal'dan alacağı olduğunu ve tartışmanın bu nedenle çıktığını iddia etti. Mahkeme duruşmasında Alçı, öldürme kastı olmadığını ve pişman olduğunu belirtti. Ancak mahkeme heyeti, kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti ve indirim yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Aile avukatı Perihan Ceviz, kararın istinaf edileceğini açıkladı.