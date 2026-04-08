Bodrum'da Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağır Ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde eski eşini silahla vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Hacı Ömer A, maktulün yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, toplanan deliller ve otopsi raporları doğrultusunda, sanığın ruhsatsız silahla eski eşi Hüsne Topal'a 4 el ateş ederek öldürdüğünün sabit olduğunu belirtti.

Savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Hacı Ömer A. savunmasında, öldürme kastının olmadığını ve çocuklarının annesini öldürdüğü için pişmanlık duyduğunu iddia ederek, takdiri mahkemeye bıraktığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Hacı Ömer A'ya "kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 5 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezası verdi. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

Bodrum'un Geriş Mahallesi'nde 24 Temmuz 2024'te Hacı Ömer A, boşandığı eşi Hüsne Topal ile tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ateş ederek kadını öldürmüştü. Kaçan Hacı Ömer A. yakalanarak tutuklanmıştı.