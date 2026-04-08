Bodrum'da Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağır Ceza

08.04.2026 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacı Ömer A., eski eşi Hüsne Topal'ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde eski eşini silahla vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Hacı Ömer A, maktulün yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, toplanan deliller ve otopsi raporları doğrultusunda, sanığın ruhsatsız silahla eski eşi Hüsne Topal'a 4 el ateş ederek öldürdüğünün sabit olduğunu belirtti.

Savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Hacı Ömer A. savunmasında, öldürme kastının olmadığını ve çocuklarının annesini öldürdüğü için pişmanlık duyduğunu iddia ederek, takdiri mahkemeye bıraktığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Hacı Ömer A'ya "kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 5 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezası verdi. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

Bodrum'un Geriş Mahallesi'nde 24 Temmuz 2024'te Hacı Ömer A, boşandığı eşi Hüsne Topal ile tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ateş ederek kadını öldürmüştü. Kaçan Hacı Ömer A. yakalanarak tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bodrum, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Belki de şampiyonluk mücadelesi Bursaspor’un maçını oynayacağı stat değişti Belki de şampiyonluk mücadelesi! Bursaspor'un maçını oynayacağı stat değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza

14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 15:06:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Bodrum'da Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.