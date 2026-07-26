Bodrum Belediyesi Tarım Kampı’nın ikinci dönemi tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum Belediyesi Tarım Kampı’nın ikinci dönemi tamamlandı

Bodrum Belediyesi Tarım Kampı’nın ikinci dönemi tamamlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi'nin gençleri tarım ve sürdürülebilir yaşamla buluşturmak için düzenlediği Tarım Kampı'nın ikinci dönemi, Garaova Tarım Parkı'nda sertifika töreniyle sona erdi. Katılımcılar uygulamalı eğitimlerle lavanta hasadı yaptı, ekolojik tarım ve kırsal üretim konularında bilgi edindi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından gençleri tarım, üretim ve sürdürülebilir yaşamla buluşturmak amacıyla düzenlenen Tarım Kampı'nın ikinci dönemi tamamlandı. Garaova Tarım Parkı'nda gerçekleştirilen kampın sonunda düzenlenen sertifika töreniyle katılımcılar belgelerini aldı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Tarım Parkı'nda gençler, doğayla iç içe geçen eğitim programı boyunca tarımsal üretimin farklı aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Sürdürülebilir tarım, ekolojik yaşam ve kırsal üretim kültürüne yönelik eğitimlere katılan gençler, hem teorik hem de pratik bilgiler edinerek üretim süreçlerini yakından tanıdı.

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan kamp programında katılımcılar, Garaova'nın bereketli topraklarında lavanta hasadı yaparak üretim sürecine birebir dahil oldu. Hasadın ardından gerçekleştirilen kahvaltı programı ve gün boyu devam eden uygulamalı eğitimlerle doğayla iç içe bir kamp deneyimi yaşayan gençler, Agro Bodrum rotasında yer alan üretim alanlarını da ziyaret ederek bölgenin tarımsal potansiyelini yakından inceleme fırsatı buldu.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Sinem Uyar Kuyumcu'nun da katıldığı sertifika töreninde, kampı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Törende, gençlerin üretime katılımını teşvik eden bu tür projelerin önemine vurgu yapılırken, kampın katılımcılara hem tarımsal bilgi hem de doğayla güçlü bir bağ kazandırdığı ifade edildi.

Toplam üç dönem olarak planlanan Tarım Kampı'nın ikinci etabının tamamlanmasıyla birlikte tarımla ilgilenen çok sayıda genç üretimle buluşurken, üçüncü dönemde de gençlerin Garaova Tarım Parkı'nda tarım, sürdürülebilirlik ve kırsal yaşam konularında uygulamalı eğitimlerle buluşturulması hedefleniyor.

Bodrum Belediyesi, gençleri üretimle buluşturan ve tarımsal farkındalığı artıran projelerini sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Eğitim, Bodrum, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Tarım Kampı’nın ikinci dönemi tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir
İstanbul’da yolcu otobüsü otomobile çarptı 2’si ağır 30 yaralı İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Ankara felç oldu Yol çöktü, araç çukura düştü Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
Hadise de Sedat Peker’e özendi Hadise de Sedat Peker'e özendi

17:16
Gurur dolu anlar İstiklal Marşı’nı gözyaşları içinde okudu
Gurur dolu anlar! İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu
16:52
Filenin Sultanları’nın mutluluk gözyaşları
Filenin Sultanları'nın mutluluk gözyaşları
16:41
CHP’deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
16:37
Tarih yeniden yazıldı Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
16:13
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
14:36
Prensese bak sen Fotoğraf İspanya’yı ayağa kaldırdı
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 17:57:38. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi Tarım Kampı’nın ikinci dönemi tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.