Bodrum Belediyesi Tarım Kampı’nın ikinci dönemi tamamlandı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından gençleri tarım, üretim ve sürdürülebilir yaşamla buluşturmak amacıyla düzenlenen Tarım Kampı'nın ikinci dönemi tamamlandı. Garaova Tarım Parkı'nda gerçekleştirilen kampın sonunda düzenlenen sertifika töreniyle katılımcılar belgelerini aldı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Tarım Parkı'nda gençler, doğayla iç içe geçen eğitim programı boyunca tarımsal üretimin farklı aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Sürdürülebilir tarım, ekolojik yaşam ve kırsal üretim kültürüne yönelik eğitimlere katılan gençler, hem teorik hem de pratik bilgiler edinerek üretim süreçlerini yakından tanıdı.

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan kamp programında katılımcılar, Garaova'nın bereketli topraklarında lavanta hasadı yaparak üretim sürecine birebir dahil oldu. Hasadın ardından gerçekleştirilen kahvaltı programı ve gün boyu devam eden uygulamalı eğitimlerle doğayla iç içe bir kamp deneyimi yaşayan gençler, Agro Bodrum rotasında yer alan üretim alanlarını da ziyaret ederek bölgenin tarımsal potansiyelini yakından inceleme fırsatı buldu.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Sinem Uyar Kuyumcu'nun da katıldığı sertifika töreninde, kampı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Törende, gençlerin üretime katılımını teşvik eden bu tür projelerin önemine vurgu yapılırken, kampın katılımcılara hem tarımsal bilgi hem de doğayla güçlü bir bağ kazandırdığı ifade edildi.

Toplam üç dönem olarak planlanan Tarım Kampı'nın ikinci etabının tamamlanmasıyla birlikte tarımla ilgilenen çok sayıda genç üretimle buluşurken, üçüncü dönemde de gençlerin Garaova Tarım Parkı'nda tarım, sürdürülebilirlik ve kırsal yaşam konularında uygulamalı eğitimlerle buluşturulması hedefleniyor.

Bodrum Belediyesi, gençleri üretimle buluşturan ve tarımsal farkındalığı artıran projelerini sürdürmeye devam ediyor.