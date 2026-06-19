Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla deniz üzerinden yurt dışına geçişini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede 17 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda iki ayrı grup halinde toplam 50 düzensiz göçmenin yakalandığı olay derinleştirildi.

Güvenlik güçlerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettiği belirlenen C.Ö, A.Ö, H.H, H.İ, A.A, H.D.E. ve V.K. düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.??????