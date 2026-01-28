Bodrum Belediyesi'nin "Gökkuşağı Sanat Atölyesi"Ne Çocuklardan Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum Belediyesi'nin "Gökkuşağı Sanat Atölyesi"Ne Çocuklardan Yoğun İlgi

28.01.2026 16:08  Güncelleme: 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gökkuşağı Sanat Atölyesi, 5-7 yaş arası çocuklar için el becerilerini geliştirme ve yaratıcılıklarını sergileme fırsatı sağladı. Peksimet Eğitim Kültür Derneği'nin desteğiyle gerçekleşen etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gökkuşağı Sanat Atölyesi", çocuklardan yoğun ilgi gördü. Etkinliğe, Peksimet Eğitim Kültür Derneği de destek verdi.

Peksimet Mahallesi'nde bulunan Bodrum Belediyesi Hüseyin Özgül Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen Gökkuşağı Sanat Atölyesi'ne, 5-7 yaş arası çocuklar katıldı. Atölyede minikler hem el becerilerini geliştirdi hem de keyifli zaman geçirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli eğitmen Büşra Yabacı tarafından yürütülen atölyede çocuklar, renkli krapon kağıtlarından gökkuşağı, pamuktan ise bulutlar yaparak yaratıcılıklarını ortaya koydu.

Etkinliğe katılan Peksimet Eğitim Kültür Derneği üyeleri ve veliler, çocukların hem eğlenip hem de yaratıcılıklarını geliştirdikleri organizasyon için Bodrum Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Peksimet Mahallesi'nde çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlediklerini belirten Peksimet Eğitim Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sümer, dernek olarak Bodrum Belediyesi ile iş birliği içinde gerçekleştirilen bu tür çalışmalardan dolayı duydukları mutluluğu belirterek, şunları söyledi:

"Bodrum Belediyesi'nin her konuda bize destek olması sayesinde on seneye yakın sürdürülebilir bir çalışma ortaya koyduk. Her yaştan çocuklarımız bu kütüphaneden yararlanıyor. Aynı zamanda oyun ve sanat atölyelerimiz var. Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Çok ihtiyacımız olan bir atölyeydi. Katılım çok güzeldi. Bu tür sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilirliği yerel yönetimlerin gösterdiği hassasiyetle doğru orantılı. Çok mutluyuz."

Peksimet Eğitim Kültür Derneği üyesi Cansu Arslan ise "Peksimet Eğitim Kültür Derneği olarak belediyeyle ortak çalışmamız olduğu için çok mutlu olduk. Çalışmaların devamı olsun isteriz. Çünkü çocuklar bu tip etkinliklerde hayal dünyalarını geliştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediyesi, atölye çalışmalarına ilerleyen günlerde de devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Sivil Toplum, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi'nin 'Gökkuşağı Sanat Atölyesi'Ne Çocuklardan Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

17:44
Taraftar tedirgin Galatasaray’ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
Taraftar tedirgin! Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 17:54:00. #.0.4#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi'nin "Gökkuşağı Sanat Atölyesi"Ne Çocuklardan Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.