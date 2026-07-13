GÖZALTI SAYISI 4 OLDU
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Muhammer Bilik'in uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bilik ile olay gecesi aynı masada bulunan K.B., Y.B.B. ve E.B. de gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 4'e yükselirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Gözaltı Sayısı 4'e Yükseldi - Son Dakika
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