Bodrum'da Hafriyat Kamyonu Denize Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Hafriyat Kamyonu Denize Düştü

Bodrum\'da Hafriyat Kamyonu Denize Düştü
08.05.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da bir hafriyat kamyonu geri kayarak deniz kıyısında askıda kaldı, şoför ve yolcu yaralandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, rampa yukarı çıktığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle geri geri gelmeye başlayan hafriyat kamyonun deniz kıyısında askıda kaldı. Arka kısmı suda kalan kalan kamyonun şoförü ve yanındaki kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Dirmil Mahallesi Şendoğan Caddesi'nde meydana geldi. C.Y. idaresindeki 06 EV 6391 plakalı hafriyat kamyonu, rampa yukarı çıktığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle geri gitmeye başladı. Deniz kıyısına askıda kalan kamyonun arka kısmı suda kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonun şoförü C.Y. ile araçta yolcu konumunda bulunan S.U., hafif şekilde yaralandı. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde kamyonun rampayı tırmanırken geri kaymaya başladığı ve sonrasında arka kısmının denize düşüp çekici kısmının ise asılı kaldığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Hafriyat Kamyonu Denize Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı’nda kutladı Başkandan yeni stat müjdesi Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda kutladı! Başkandan yeni stat müjdesi
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, “Sondan ikinci başbakanımız“ diyerek Davutoğlu’na yanıt verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, "Sondan ikinci başbakanımız" diyerek Davutoğlu'na yanıt verdi
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla... Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...

18:38
Beşiktaş İskelesi önünde bıçaklı kavga: 4 yaralı
Beşiktaş İskelesi önünde bıçaklı kavga: 4 yaralı
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
16:33
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 20:15:35. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Hafriyat Kamyonu Denize Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.