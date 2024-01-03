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Bodrum'da Kaçak İnşaat Ağaç Dallarıyla Gizlendi - Son Dakika
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Bodrum'da Kaçak İnşaat Ağaç Dallarıyla Gizlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan denetimler sırasında kaçak bir inşaatın ağaç dallarıyla gizlendiği tespit edildi. Zabıta ekipleri tarafından yasal işlem başlatıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kaçak yapılaşma ile mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Bodrum'da 2023 yılında birçok yapı yıkıldı ve yıkım kararı uygulandı. Ayrıca, 107 milyon 818 bin 788 TL para cezası kesildi. Bugüne kadar 989 kaçak yapı yıkıldı, 6 bin 961 yapıya mühürleme işlemi uygulandı ve 2 bin 860 dosya yıkım programına alındı. Son olarak, ağaç dallarıyla gizlenen bir kaçak inşaat tespit edildi ve yasal işlem başlatıldı.

03.01.2024 - 12:54,
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamındaki denetimler sırasında şahıs arazisinde yapılan yasa dışı inşaatın ağaç dallarıyla gizlendiği tespit edildi. Zabıta ekipleri tarafından kaçak inşaatın yıkımı için yasal işlem başlatıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum'un geleceği, yarınlarımız için kaçak yapılaşma ile mücadelemize taviz vermeden devam edeceğiz" dedi.

Bodrum'da 2023 Aralık ayında 9 yapının yıkımı yapıldı, 88 yapı için yıkım kararı uygulandı ve 71 devam eden inşaatta mühürleme işlemi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra aralık ayında ilgili yasal mevzuatlar gereği 107 milyon 818 bin 788 Türk lirası para cezası kesildi. Devam eden çalışmalar kapsamında 2023 yılında toplam 575 inşaat için yıkım kararı alındı, 140 binaya yıkım kararı uygulanırken 2 bin 421 inşaat durduruldu. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, Nisan 2019'da başlatılan kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında bugüne kadar 989 kaçak yapı yıkıldı, 6 bin 961 yapıya mühürleme işlemi uygulandı ve 2 bin 860 dosya yıkım programına alındı.

AĞAÇ DALLARIYLA KAPATTI

Belediyenin ilgili birimlerine gelen ihbarlar dışında, Zabıta ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürürken, önceki gün Gündoğan Mahallesi İnönü Caddesi'nde, şahıs arazisinde yapılan kaçak inşaat tespit edildi. Kaçak inşaatın fark edilmemesi için ağaç dallarıyla kapatıldığını fark eden zabıta ekipleri, yıkım için yasal işlem başlattı. İnşaatı yaptığı belirlenen kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 1295 TL ceza kesildi.Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Belediye ekiplerimiz, 2019 yılında itibaren yürüttüğü kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği kapsamındaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda ilçemizde gerçekleşen kaçak yapılaşmaları önleyebilmek için yetki ve imkanlarımız çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyor, kentimizin geleceğini korumaya çalışıyoruz. İlk günden itibaren tüm hassasiyetiyle bu mücadeleyi sürdüren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bodrum'un geleceği, yarınlarımız için kaçak yapılaşma ile mücadelemize taviz vermeden devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)

Bodrum\'da Kaçak İnşaat Ağaç Dallarıyla Gizlendi
Kaynak: DHA
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