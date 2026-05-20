Bodrum'da Kamyon Devrildi: 3 Yaralı
Bodrum'da Kamyon Devrildi: 3 Yaralı

20.05.2026 17:54
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iş makinesi taşıyan kamyon devrildi, 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi'nde, üzerinde iş makinesi bulunan T.Ö. idaresindeki 48 AOE 560 plakalı kamyon, yokuş çıktığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonun kaymaması için halatlar yardımıyla çevredeki ağaçlara bağlandı. İtfaiyenin çalışmasıyla araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılan 3 yaralı, sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri alırken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

