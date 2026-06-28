Bodrum'da Kaza Anı Kamerada

KAZANIN ARAÇ İÇİ KAMERA GÖRÜNTÜSÜ DE ORTAYA ÇIKTI

Bodrum'da Murat Yüp (52) ve Gülistan Variş'in (30) yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin taksi içerisindeki araç içi kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde tali yoldan çıkan motosiklet ile taksinin çarpıştığı anlar kameraya yansıdı.

Haber: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),