Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Atölyelerinde Yoğun Mesai

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı atölyelerde ilçenin ihtiyaçlarına yönelik üretim, bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında kent mobilyalarından elektrik altyapısına, boya-badana uygulamalarından afet anons sistemlerine kadar birçok alanda hizmet hayata geçiriliyor.

Yılın ilk altı aylık döneminde vatandaşların sosyal yaşam alanlarını daha konforlu kullanabilmesi amacıyla 194 bank ve 58 piknik masasının imalatı ve bakım-onarımı tamamlandı. Ayrıca kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla 96 çöp kovası, 71 küllük ve 49 ahşap saksı üretilerek ihtiyaç duyulan noktalarda kullanıma sunuldu.

Altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda ise 78 mazgal kasası imal edilirken, 63 mazgalın bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Elektrik ve aydınlatma altyapısı kapsamında 98 aydınlatma direği montajı, 225 armatür kurulumu yapılırken, yarımada genelinde 1.249 elektrik bakım ve arıza çalışması tamamlanarak sistemlerin kesintisiz şekilde çalışması sağlandı.

Afet ve acil durum bilgilendirme sistemlerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalarda 264 anons alıcı birimin arızasına müdahale edilirken, 57 yeni anons alıcı birimin kurulumu da tamamlandı.

Boya Badana Birimi tarafından ise ilçe genelindeki 19 farklı noktada park, kamu binası ve duvarlara yapılan izinsiz yazı ve boyamalar temizlenirken, 3 bin metre bordür boyama çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca sokak hayvanlarının kullanımındaki 14 otomatik suluğun bakım ve yenileme işlemleri de tamamlandı.

Yetkililer, atölyelerde, yılın ikinci yarısında da kent yaşamını kolaylaştıran üretim, bakım ve onarım çalışmalarının planlanan program doğrultusunda sürdürüleceğini bildirdi.