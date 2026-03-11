Bodrum'da Tarih ve Doğa Kışladağ Rotasında Buluşuyor

(MUĞLA) – Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen "Kültür ve Doğa Yürüyüşleri", 15 Mart Pazar günü Kışladağ rotası ile devam ediyor. "Arkeolojiyi Keşfet, Kültürü Yaşa, Hikayeni Paylaş" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar, Leleg Uygarlığı'nın izlerini takip edecek.

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Kent Tarihi ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi, ilçenin tarihi ve doğal zenginliklerini tanıtmak amacıyla düzenlediği yürüyüş programlarına bir yenisini ekliyor. Doğa sporları ile arkeolojik keşfi bir araya getiren yürüyüşün bu haftaki durağı Kışladağ olacak.

5 kilometrelik tarih yolculuğu

Kızılağaç Deve Güreşi Arenası'ndan saat 11.00'de başlayacak olan yürüyüş, yaklaşık 5 kilometrelik bir parkuru kapsıyor. Kolay-orta zorluk derecesindeki rotada katılımcılar, Kışladağ'ın özgün bitki örtüsü ve manzarasının yanı sıra bölgedeki antik dönemlere ait kültürel miras ögelerini yakından inceleme fırsatı bulacak.

"Uygun ekipman ve hazırlık" uyarısı

Belediye yetkilileri, etkinliğe katılacak vatandaşların arazi şartlarına uygun ayakkabı ve kıyafet seçmeleri, yanlarında yeterli miktarda su ve atıştırmalık bulundurmaları konusunda hatırlatmada bulundu.

Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, Bodrum Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden kayıt formunu doldurarak başvuru yapabilecek. Organizasyon hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için ise belediyenin ilgili müdürlüğü üzerinden bilgilendirme hattı hizmet veriyor.