Bodrum'da Kuvvetli Fırtına ve Yüksek Dalgalar - Son Dakika
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Bodrum'da Kuvvetli Fırtına ve Yüksek Dalgalar

Bodrum\'da Kuvvetli Fırtına ve Yüksek Dalgalar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saatteki hızı 75 kilometreyi aşan kuvvetli fırtına etkili oldu. Karaya vuran dalgaların boyu 3 metreyi aştı. Yetkililer, balıkçılara denize açılmayın uyarısı yaptı. Öğleden sonra sağanak yağışın yarımada genelinde etkili olması bekleniyor.

12.02.2024 12:35  Güncelleme: 12:47
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde saatteki hızı 75 kilometreyi aşan kuvvetli fırtına etkili oldu. Karaya vuran dalgaların boyu 3 metreyi aştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından Bodrum'da, sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 75 kilometreyi aşan kuvvetli fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Karaya vuran sert dalgaların boyu 3 metreyi aştı. Yetkililer, balıkçılara denize açılmayın uyarısı yaptı. Öte yandan öğleden sonra sağanağın yarımada genelinde etkili olması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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