Bodrum'da "Mavi Beyaz Seferberlik"... Temizlikte 2. Etap Başlıyor

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından "Mavi Beyaz Seferberlik" sloganıyla başlatılan temizlik seferberliğinin 2. etabı yarın saat 09.30'da gerçekleştirilecek.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla yarın ilçede geniş kapsamlı çevre temizliği yapılacak. Sabah 09.30'da Bodrum Belediye Meydanı ve Turgutreis Atatürk Meydanı'ndaki buluşma sonrası temizlik faaliyetleri ilçe genelinde belirlenen alanlarda sürdürülecek. Faaliyet sonunda toplanan atıklar, Gümbet Mahallesi Belediye Kafe'de (Dolgu Alanı) sergilenecek.

BİRÇOK YERDE EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

Çalışmalar Kumbahçe, Çarşı, Eskiçeşme, Gümbet, Bitez, Tepecik, Turgutreis, Karabağ ve Bahçelievler mahallelerinde yürütülecek. Yalıkavak'ta ise eş zamanlı deniz dibi temizliği yapılacak. Organizasyonda binin üzerinde katılımcının yer alması hedefleniyor. Temizlik faaliyetlerinin yanı sıra belirtilen alanlarda çevre düzenleme ve ot biçme, yol bakım-onarım çalışmaları, kent mobilyaları tamir ve bakım ekipleri de bölgelerde faaliyetlerini sürdürecek.

MANDALİNCİ'DEN SEFERBERLİĞE ÇAĞRI

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, herkesi temizlik seferberliğinde yer almaya davet ederek, şunları söyledi:

"Seferberlik kapsamında tüm belediye çalışanlarımız ile geniş kapsamlı temizlik çalışmasının ikincisini gerçekleştiriyoruz. Çevre farkındalığına destek vermek isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını, esnafımızı, turizmcilerimizi ve vatandaşlarımızı kısacası herkesi sahada bizimle olmaya davet ediyorum. Temizlik hareketimizi hep birlikte büyütmek için sizlerle buluşmaktan onur duyacağız. Bodrum hepimizin."