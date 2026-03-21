Bodrum'da Motoryat Yangını

21.03.2026 09:39
Bodrum'daki marinada çıkan yangın 7 motoryatı batırdı, 1'i hasar aldı. Yangın söndürüldü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir marinada bağlı bulunan motoryatta çıkan yangın, yanındakilere de sıçradı. Alev alev yanan 7 motoryat battı, 1'i ise kısmi hasar aldı.

Yalıkavak Mahallesi'nde bir marinada bağlı bulunan motoryatta saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek diğer motoryatlara da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Bodrum'dan 1, Güllük'ten ise 2 liman römorkörü ve kıyı emniyetine bağlı römorkörler de bölgeye sevk edildi. Ekipler, karadan ve denizden alevlere müdahale etti. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de denizde önlem aldı. Yangında yanan boyları 20 ila 30 metre arasında değişen 7 motoryat battı, 1'i ise kısmi hasar aldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Raşit Gödelek, Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip edildi.

Başkan Mandalinci, "Büyük geçmiş olsun diliyorum, hiç istenmeyen bir olay. Yangının çıkış nedenleri daha sonra yapılacak tahkikat sonucu belli olacak. Kıyı emniyeti ekiplerimiz denizden, itfaiyemiz karadan yangına soğutma çalışmaları şeklinde müdahale ediyor. Allah beterinden saklasınö dedi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA

