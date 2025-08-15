Bodrum\'da Motoryatta Yangın Çıktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde motoryatta çıkan yangın, Sahil Güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yatta zarar meydana geldi.
Yalıkavak Koyu'ndaki 27 metre uzunluğundaki 'Boboo' isimli motoryatta saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik tesisatı kaynaklı çıkan yangına, ihbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Alevler büyümeden söndürüldü. Zarar oluşan motoryat marinaya çekildi.
