Bodrum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Bodrum'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastanede öldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kadir K. (23) idaresindeki 13 ABF 069 plakalı motosiklet, Osman Nuri Bilgin Caddesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi.
Kazada ağır yaralanan Kadir K, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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