Bodrum'da öğrenciler sahil temizliği yaptı - Son Dakika
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Bodrum'da öğrenciler sahil temizliği yaptı

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Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Mazı Muhtarlığı iş birliğiyle Mazı Mahallesi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri sahil temizliği yaptı.

05.06.2024 11:36  Güncelleme: 12:29
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Mazı Muhtarlığı iş birliği ile Mazı Mahallesi Taşlıyalı ve Hurma sahilinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, temizlik çalışması yaptı.

Dün gerçekleştirilen etkinlikte, Yukarımazı İlkokulu ile Özcan Duran Karagöl Ortaokulu öğrencileri, Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde sahili temizleyerek çevre temizliğine katkıda bulundu.

Etkinliğe, Mazı Mahalle Muhtarı Müjdat Yakar ve Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik de katıldı.

Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik, "Bu farkındalık için muhtarımıza, bu birlikteliği sağladığı için öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte temizledik hep birlikte temiz tutmaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Bodrum, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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