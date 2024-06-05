Bodrum'da öğrenciler sahil temizliği yaptı

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Mazı Muhtarlığı iş birliği ile Mazı Mahallesi Taşlıyalı ve Hurma sahilinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, temizlik çalışması yaptı.

Dün gerçekleştirilen etkinlikte, Yukarımazı İlkokulu ile Özcan Duran Karagöl Ortaokulu öğrencileri, Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde sahili temizleyerek çevre temizliğine katkıda bulundu.

Etkinliğe, Mazı Mahalle Muhtarı Müjdat Yakar ve Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik de katıldı.

Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik, "Bu farkındalık için muhtarımıza, bu birlikteliği sağladığı için öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte temizledik hep birlikte temiz tutmaya çalışacağız" dedi.