Bodrum'da Öğrencilere Kültürel Miras Farkındalık Semineri

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle okullarda "Kültürel Miras ve Bodrum Tarihi" farkındalık semineri düzenleniyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birim personeli Arkeolog Serap Topaloğlu tarafından Bodrum'daki okullarda "Kültürel Miras ve Bodrum Tarihi" farkındalık semineri veriliyor.

Seminerde bölgenin kültürel miras zenginliği ve tarihsel uygarlık izlerini taşıyan kültür varlıklarına ilişkin bilgilendirmeler yapılıyor. Lise öğrencilerine verilen seminerler ile farkındalık yaratılması, kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

İlk etabı Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bodrum Bahçeşehir Koleji, Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi, Turgutreis Uğur Okulları'nda yapılan seminerde bölgedeki soyut ve somut kültürel mirasın önemi ve yoğunluğu ile ilgili katılımcılar bilgilendirildi. Bodrum'un turizm açısından pek çok ziyaretçiyi ağırladığı, yaz-kış kültür turizmi açısından zengin olduğu ve bu zenginliğin gençlere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Arkeolog Serap Topaloğlu, farkındalık seminerleriyle ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bodrum Belediyesi Kültür Yürüyüşleri ve Söyleşileri Projesi kapsamında hafta sonları bölgemizde farklı antik kentlere kültür ve doğa yürüyüşü yapıyoruz. Aynı zamanda bölgemiz hakkında farklı konuların uzmanlar tarafından anlatıldığı söyleşiler düzenliyoruz. Eş zamanlı yürüttüğümüz bu etkinliklere bölge halkımızdan, rehberlerimizden ve öğrencilerimizden yoğun katılım oldu ve farkındalık yarattık. Liselerde başlattığımız okul seminerlerinde anlattıklarımızı ise antik kentlere de giderek deneyimleyeceğiz. İlerleyen zamanlarda ortaokullara ve anaokullarındaki çocuklarımıza eğitim vererek ve kentlerde basit oyunlar düzenleyerek kültürel mirasımızı öğrencilerimize tanıtmaya devam edeceğiz."

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise "Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla yapılan etkinliklerimize öğrencilerimizi çekmek ve bu mirası gelecek kuşaklara anlatmak bizim için çok önemli. Seminerlerimizin yapılmasını sağlayan ve bizimle iş birliği yapan Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul yönetimlerine, öğretmenlere, belediyemiz bünyesinde önemli işlere imza atan Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi çalışanlarına emekleri için çok teşekkür ederim" dedi.