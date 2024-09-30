Bodrum\'da Otluk Alanda Yangın

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Akyarlar Mahallesi Mandıra mevkisindeki otluk alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter ve 2 uçak ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Jandarma ekibi, bölgede inceleme yaptı.