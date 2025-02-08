Bodrum\'da Prefabrik Evde Yangın: 1 Yaralı

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, odun sobasından çıkan yangında prefabrik ev küle döndü. Yangında, evde yaşayan 1 kişi kollarından yaralandı.

Kızılağaç Mahallesinde prefabrik evde, saat 13.30 sıralarında odun sobasından çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, alevlere müdahale eden ev sahibi ise kollarından yaralanması sonucu Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.