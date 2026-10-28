Bodrum’da trafikte kuryeye saldıran 2 kişiye 360 bin lira ceza - Son Dakika
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Bodrum’da trafikte kuryeye saldıran 2 kişiye 360 bin lira ceza

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Bodrum’da trafikte kuryeye saldıran 2 kişiye 360 bin lira ceza
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MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, trafikte çıkan tartışmada araçtan inerek motokuryeyi darp eden 2 kişiye toplam 360 bin TL para cezası uygulandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, trafikte çıkan tartışmada araçtan inerek motokuryeyi darp eden 2 kişiye toplam 360 bin TL para cezası uygulandı.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN SALDIRDILAR

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki trafik ışıklarında meydana geldi. Trafikte henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Ticari araçta yolcu konumunda bulunan R.G. ve B.G., araçtan inerek kırmızı ışıkta bekleyen motokuryeye saldırdı. Yaşanan o anlar, başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

İKİ ŞÜPHELİYE 360 BİN LİRA CEZA

Olayın ardından harekete geçen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda kuryeye saldıran şüphelilerin R.G. (27) ile B.G. (22) olduğunu belirledi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmanın ardından tespit edilen iki şüpheliye, toplam 360 bin TL para cezası kesildi.

Kaynak: DHA
BodrumGüncelMuğlaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum’da trafikte kuryeye saldıran 2 kişiye 360 bin lira ceza - Son Dakika
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