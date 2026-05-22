Bodrum Belediyesi'nden Yatağa Bağımlı Hastalara Bayram Ziyareti
Bodrum Belediyesi'nden Yatağa Bağımlı Hastalara Bayram Ziyareti

22.05.2026 09:54  Güncelleme: 10:34
Bodrum Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde yatağa bağımlı hastaları evlerinde ziyaret ederek moral verdi ve medikal ihtiyaçlarını değerlendirdi.

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Hizmetleri Bürosu ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde il genelinde yatağa bağımlı hastaları evlerinde ziyaret etti. Vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlenen ziyaretlerde ekipler, hastaların ve ailelerinin yaklaşan bayramını kutladı.

Sağlık hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, hastaların ve hasta bakımını üstlenen ailelerin talep ve ihtiyaçları evlerinde dinlendi. Ekipler ziyaretler sırasında; belediye tarafından sağlanan hasta karyolası, havalı yatak, tekerlekli sandalye ve benzeri medikal malzeme desteklerinin durumunu değerlendirdi. Ekipler, hastane sevklerinde kullanılan tam donanımlı ambulans hizmetinin işleyişi hakkında ailelerle bilgi alışverişinde bulundu, hastaların günlük yaşam kalitesini korumaya yönelik yürütülen lojistik ve tıbbi süreçler gözden geçirildi.

Hasta ve hasta yakınları, süreç boyunca düzenli olarak sağlanan medikal imkanlar dolayısıyla belediye çalışanlarına teşekkür etti.

"VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Bodrum'da biz büyük bir aileyiz. Sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayan, yatağa bağımlı yaşayan kıymetli vatandaşlarımızın sadece iyi günlerinde değil, zor zamanlarında da yanlarında olmak en temel görevimiz. Ekiplerimizin bayram öncesinde evlerine misafir olduğu hastalarımıza şifa, onlara gözü gibi bakan ailelerine ise kolaylıklar diliyorum. Halk sağlığını merkeze alan çalışmalarımız, medikal, lojistik ve psikolojik desteklerimizle her zaman vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

