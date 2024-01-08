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Bodrum'da Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve motor arızası yaşayan kaçak göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve motor arızası yaşayan kaçak göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 22 kaçak göçmeni kurtardı. Ayrıca, Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 1 kaçak göçmen de yakalandı.

Bodrum\'da Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve motor arızası yaşayan kaçak göçmenler kurtarıldı
08.01.2024 - 12:01,  Güncelleme: 12:03
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 22 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 6 Ocak'ta saat 01.55 ile 05.00'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 22 kaçak göçmeni kurtardı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 09.30'da Bodrum açıklarında lastik botla yasa yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 1 kaçak göçmeni de yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bodrum'da Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve motor arızası yaşayan kaçak göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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