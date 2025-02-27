Bodrum'daki Binnaz Karakaya Spor Salonu Yenilendi - Son Dakika
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Bodrum'daki Binnaz Karakaya Spor Salonu Yenilendi

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Bodrum Belediyesi, Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda zemin bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak, salonu sporcular için daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, spor tesislerinin önemine ve Bodrum'daki spor bilincinin artırılmasına dikkat çekti.

27.02.2025 10:52  Güncelleme: 11:19
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi tarafından Binnaz Karakaya Spor Salonu'nun zemininde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Yapılan yenileme faaliyetleriyle salon, sporcular için daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı'nın antrenman ve maçlarına ev sahipliği yapan Binnaz Karakaya Spor Salonu, bölgedeki en önemli spor alanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Zemin iyileştirme işlemleri ile sporcular, daha güvenli bir ortamda performans sergileyebilecek, sakatlık riski en aza indirilecek.

Binnaz Karakaya Spor Salonu, yalnızca profesyonel sporculara değil, amatör sporculara ve altyapı takımlarına da hizmet veriyor. İlçede spor bilincini artırmak, gençleri spora teşvik etmek ve sağlıklı bir yaşam tarzını desteklemek adına önemli bir rol üstlenen salon, farklı yaş gruplarından sporcuların antrenman ve maçlarını gerçekleştirdiği bir merkez olma özelliği taşıyor.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kapalı spor salonlarının bakım ve yenileme çalışmalarının önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Gençlerimizin ve halkımızın kapalı alanlarda spor yapmasına olanak sağlayan Binnaz Karakaya Spor Salonundaki çalışmalarımızı tamamladık. Daha önce de Binnaz Karakaya Kapalı Yüzme Havuzu'nda bakım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirerek antrenmanlara hazır hale getirmiştik. Spor, sağlıklı bireyler ve güçlü bir toplum için büyük önem taşıyor. Bodrum'daki spor tesislerini geliştirme çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Amacımız, Bodrum'u sporun da merkezi haline getirmek ve her yaştan vatandaşımızın daha iyi şartlarda spor yapmasını sağlamak."

Kaynak: ANKA

Tamer Mandalinci, Ekonomi, Güncel, Bodrum, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'daki Binnaz Karakaya Spor Salonu Yenilendi - Son Dakika

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