Güncel

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından "Boğaziçi Üniversitesi Tanıtım Günleri 2024" programı, 22-30 Temmuz tarihlerinde Güney Kampüs Albert Long Hall Binası'nda yapılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kurum 22-30 Temmuz'da aday öğrencileri Güney Kampüs'te yer alan tarihi Albert Long Hall'da ağırlayacak.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yapılacak bölüm tanıtım sunumları ile çeşitli seminerlerin yer alacağı programda, adayların akıllarındaki soru işaretleri giderilecek. Adaylar ve aileleri, öğretim üyeleriyle tanışırken, bölümlerin sunduğu lisans programlarının içerikleri hakkında bilgi alabilecek, kampüs gezisi yapabilecek.

Bölüm sunumlarında zaman zaman mezunlar da Boğaziçi Üniversitesindeki deneyimlerini adaylarla paylaşacak.

Boğaziçi Üniversitesinden başarılı öğrencilere yurt ve burs imkanları

Boğaziçi Üniversitesi, bu yıl derece yapan aday öğrenciler için yeni bir burs programı başlatacak. Buna göre, YKS'de SAY, EA, SÖZ ve DİL puan türlerinin birinde ilk üçte yer alarak Boğaziçi Üniversitesine yerleşen öğrencilere tek seferlik 100 bin lira nakdi destek sağlanacak.

Ayrıca yerleştiği puan türünde ilk 10'a giren öğrencilere yılda 9 ay süreyle 15 bin lira burs desteği verilecek. Sıralaması 11 ile 100 arasında olan öğrencilere de yılda 9 ay süreyle 10 bin lira destek sağlanacak.

İlk 100'deki tüm öğrenciler nakdi desteğin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında ücretsiz konaklama, yemek bursu ve her dönem başında bir kez kitap bursu, Teknopark'taki kuluçka merkezinden ücretsiz yararlanma, kapalı ve açık havuz, fitness salonu ile SİNEBU'ya ücretsiz üyelik imkanlarından faydalanabilecek.

Adayların bu burslardan faydalanabilmesi için ilk üçte yer alanlar hariç, dereceye girdiği puan türünde ilk tercihine yerleşmesi şartı aranıyor. Bununla birlikte ilk üçün yerleştiği puan türü farklı olabilecekken, ilk tercihlerin Boğaziçi Üniversitesi olması bekleniyor.

Boğaziçi Üniversitesine YKS ile yeni kayıt yapacak öğrencilerin barınma endişesi yaşamaması için İstanbul'un dışından veya uzak semtlerinden gelen öğrencilere sosyoekonomik durumlarından bağımsız olarak üniversite yurtlarında bir sene yurt garantisi verilecek. Bu öğrencilerden ilk bine girenlere ise normal öğrenim süresi boyunca yurtlarda konaklama imkanı sağlanacak.

"Aday öğrencilerimizi Güney Kampüs'e davet ediyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, bu yıl Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfının (BÜVAK) destekleriyle öğrenciler için yeni burs imkanları sunacaklarını kaydetti.

Prof. Dr. İnci, Boğaziçi Üniversitesinin her zaman olduğu gibi son yıllarda da en başarılı öğrencilerin gözdesi olmayı sürdüreceğini belirterek, "Yerleştirme sonuçları ilk binde yer alan öğrencilerin 700'nün Boğaziçi'ni tercih ettiğini gösteriyor. Bu yıl üniversitemizde eğitim hayatlarına devam edecek ilk 100'deki öğrencilerimiz için BUVAKIF ve BÜVAK'ın destekleriyle yeni bir burs programı başlatıyoruz. Lisans programları ve burs imkanları ile ilgili bilgi almak isteyen tüm adaylarımızı, 22-30 Temmuz'da Güney Kampüs'te düzenleyeceğimiz tanıtım günlerimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrı oturumlarda lisans programları hakkında bilgi verilecek

Tanıtım günlerinde Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, Fen- Edebiyat ile Yönetim Bilimleri fakültelerine bağlı lisans programlarından uzmanlar, saat 10.00'da başlayan ayrı oturumlarda adaylarla bölümler hakkındaki sunumlarda bir araya gelecek.

Üniversitenin internet sitesinde de Boğaziçi Üniversitesi Tanıtım Günleri 2024 ile ilgili detaylı bilgi yer alıyor.