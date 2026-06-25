Boğazkale\'de Arazi Yangını Söndürüldü

Çorum'un Boğazkale ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Boğazkale yolunda arazide yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Soğutma çalışmaları sırasında ekipler, yangın alanında bir kaplumbağa bulunduğunu tespit etti.
İtfaiye personeli tarafından suyla temizlenen kaplumbağa, daha sonra yangın alanı dışına bırakıldı.
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