Boğulan Aile Fertleri Defnedildi
Mersin Tarsus'ta boğulan Öztürk ailesinin cenazeleri törenle defnedildi.
CENAZELER DEFNEDİLDİ
Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize girdikten sonra dalgaların etkisiyle açığa sürüklenerek boğulan Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk, baldızı Ceylan Dağşan ve yeğeni Halil Öztürk'ün cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirilen cenazeler, düzenlenen törenin ardından Sucular Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
Kaynak: DHA
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