Boğulma Tehlikesine Dikkat!

DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, serinlemek için baraj, sulama kanalı ve göletlere girenleri boğulma tehlikesine karşı uyardı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin gıda ve enerji arz güvenliğini sağlamak maksadıyla inşa edilen su yapılarının, havaların ısındığı yaz aylarında boğulma haberlerine konu olabildiğini belirterek, "Baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, sulama kanalı gibi su depolama ve iletim tesisleri; serinlemek, yüzmek ya da herhangi bir maksatla bu tesislere girenler için görünen ve görünmeyen çok sayıda tehlike ihtiva etmektedir" denildi.

'GÜÇLÜ AKINTILAR MEYDANA GELMEKTEDİR'

Baraj ve gölet gibi depolama tesislerinin göl alanları engebeli bir zemin yapısına sahip olduğundan su derinliğinin ani olarak değişim gösterdiğini ve bu durumun boğulma riskini artırdığını ifade edilerek, "Aniden derinleşen su, özellikle yüzme bilmeyen kimselerin büyük bir tehlikeyle karşılaşmasına sebep olmaktadır. Üstelik bu engebeli zemin, akarsuların getirdiği ve balçık olarak tarif edilebilecek yapışkan bir malzeme ile kaplı olduğundan, üzerine basılması durumunda temas eden kimseyi adeta bir tuzak gibi içine doğru çekebilmektedir. Baraj göllerinde su tahliyesi ya da enerji üretimi esnasında güçlü yüzey ve dip akıntıları meydana gelmektedir. Bu akıntılar, suya giren kimselerin sürüklenmesine ya da ortaya çıkan vakum etkisiyle suyun derinliklerine çekilmesine sebep olmaktadır. Bu güçlü akıntı ve girdaplar, profesyonel yüzücülerin bile karşı koyamayacağı kadar tehlikelidir" ifadelerine yer verildi.

'KANALA GİREN KİMSE ÇIKMAKTA ZORLANACAKTIR'

Baraj ve gölet gibi tesislerde depolanan suyun sıcaklığı düşük olduğundan ani kramp riskinin arttığı ve vücut ısısının düşmesine bağlı olarak hipotermi olasılığının ortaya çıktığı belirtilerek, "Tatlı suyun kaldırma kuvvetinin, deniz suyuna göre düşük olması olası tüm riskleri artırmaktadır. Sulama kanalları da benzer tehlikeler barındırmakla birlikte kendine has riskler de taşımaktadır. Sulama kanalları trapez kesitli yani 'v' harfine benzer şekilde yan duvarları eğimli olarak inşa edilmişlerdir. Dolayısıyla bu kanala giren bir kimse kanaldan çıkmakta zorlanacaktır. Üstelik kanalın yan duvarları yosunlanma sebebiyle kaygan olduğundan bu güçlük daha da artacaktır. Diğer taraftan sulama kanallarına bırakılan suyun akış hızı yüksek olduğundan, kuvvetli akıntıyla profesyonel yüzücü olunsa bile baş etmek mümkün olmayacaktır. Baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, sulama kanalı gibi su depolama ve iletim tesisleri yüzmek, serinlemek ya da herhangi bir eğlence aktivitesi için tasarlanmamıştır. Bu tesisler; su alma yapısı, sifon ve menfez gibi çok sayıda sanat yapısı içermekte olup bu yapılar, tesislere herhangi bir maksatla giren kimselerin yaralanmasına hatta hayatını kaybetmesine yol açabilir" denildi.

'BARAJLAR VE GÖLETLERE GİRİLMESİ KESİNLİKLE YASAKTIR'

Su depolama ve iletim tesislerinin genellikle yerleşim birimlerine görece uzak noktalarda ya da gözlerden uzak alanlarda bulunduğu hatırlatılarak, "Bu sebeple bir boğulma vakası yaşandığında çevrede yardım edecek ya da ilk yardım ekiplerine haber verecek kimse bulunmayabilir. İlk müdahalenin hayati önem taşıdığı böyle bir durumda ekiplerin yetişmesi gecikecektir. Tüm bu sebeplerle baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanalları yüzmek ve serinlemek için son derece uygunsuz ve tehlikeli tesisler olup, bu tesislere herhangi bir maksatla girilmesi kesinlikle yasaktır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, uyarı levhaları ve tel örgü uygulamaları ile söz konusu tesislere girilmesinin engellenmesi yönünde fiziki tedbirler almakla birlikte, bu tip girişimlere şahit olan vatandaşlarımızın da ihlalde bulunan kişileri uyarması, sonuç alınamaması durumunda konunun güvenlik güçlerine iletilmesi hayati önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.