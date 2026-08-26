Böke: Yeni Bir Yol Açıldı - Son Dakika
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Böke: Yeni Bir Yol Açıldı

Böke: Yeni Bir Yol Açıldı
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Selin Sayek Böke, CHP'deki disiplin sürecinde yeni bir mücadeleye hazır olduklarını belirtti.

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi toplantısında tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen 49 isim arasında yer alan eski CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Millet, iktidar için YENİ bir yol açtı. Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Böke, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mücadelemiz halkın kararlılıkla sürdürdüğü demokrasi, adalet ve haysiyet mücadelesidir. Millet, iktidar için YENİ bir yol açtı. Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Selin Sayek Böke, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Böke: Yeni Bir Yol Açıldı - Son Dakika

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