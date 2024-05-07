Boko Haram\'ın Mayın Saldırısında 7 Sivil Hayatını Kaybetti

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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın yola döşediği mayının patlaması sonucu 7 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, teröristlerin Borno eyaletindeki Maiduguri-Dikwa-Gamboru Ngala kara yolunda döşediği mayın, yolcu taşıyan otobüsün geçişi sırasında patladı.

Patlamada 7 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.