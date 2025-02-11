Boko Haram Saldırısı: 4 Sivil Hayatını Kaybetti

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Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak Kuzey bölgesine bağlı Sanda Wajiri köyüne Boko Haram üyeleri silahlı saldırı düzenledi.

Köydeki birçok evi yağmalayıp ateşe veren teröristler 4 sivili öldürdü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.