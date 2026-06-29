Boko Haram Saldırısında 3 Sivil Öldü

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak Kuzey bölgesindeki Koza ilçesine bağlı Gouzda köyüne Boko Haram üyeleri silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda, 3 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Saldırının ardından örgüt mensupları, Kamerun-Nijerya sınırındaki dağlık bölgelere çekildi.

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.