Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boko Haram Saldırısında 7 Asker Hayatını Kaybetti

13.04.2026 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'ın patlayıcısı nedeniyle 7 asker yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkede teröristlere yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun medya enformasyon sorumlusu Sani Uba, yaptığı açıklamada, birliklerin Borno eyaletine bağlı Monguno bölgesinde Boko Haram'ın saldırısına uğradığını belirtti.

Birliklerin saldırıya anında karşılık verdiğini aktaran Uba, çıkan şiddetli çatışmanın ardından saldırganların geri püskürtüldüğünü, bölgede kontrolün korunduğunu kaydetti.

Uba, çatışmanın ardından askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu aralarında Albay I.A. Mohammed'in bulunduğu 7 askerin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Boko Haram, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Terör, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 22:07:08. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.