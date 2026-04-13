Boko Haram Saldırısında 7 Asker Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkede teröristlere yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun medya enformasyon sorumlusu Sani Uba, yaptığı açıklamada, birliklerin Borno eyaletine bağlı Monguno bölgesinde Boko Haram'ın saldırısına uğradığını belirtti.

Birliklerin saldırıya anında karşılık verdiğini aktaran Uba, çıkan şiddetli çatışmanın ardından saldırganların geri püskürtüldüğünü, bölgede kontrolün korunduğunu kaydetti.

Uba, çatışmanın ardından askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu aralarında Albay I.A. Mohammed'in bulunduğu 7 askerin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.